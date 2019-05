Ciao Darwin

, il gioco dei rulli non c'è più: il Genodrome è cambiato dopo l'incidente.

Venerdì 17 Maggio 2019, 21:35

uella di questa sera è. La, vede sfidarsi. I capitani delle due squadre saranno Il Pancio e Enzuccio per il Web e Paola Perego per le Tv. Si tratta della prima puntata registrata dopo l'incidente delnel quale è rimasto gravemente ferito il concorrente Gabriele Marchetti, ragazzo romano che rischia di rimanere paralizzato dopo la brutta caduta durante l'attraversamento. E per l'occasione ilcambia fisionomia.Oltre alla grande novità della presenza di Padre Natura al posto di Madre Natura, per far felice il pubblico femminile, ecco la prima grande modifica al Genodrome. Eliminato il gioco dei rulli i concorrenti hanno effettuato una sorta di staffetta.