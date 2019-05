Ciao Darwin, il gioco dei rulli nel "genodrome" della puntata di oggi "Juventus vs tutti"

Venerdì 10 Maggio 2019, 21:36

va in onda questa sera,, con l', registrata nelle scorse settimane e rimandata in seguito, ragazzo romano che rischia di rimanere paralizzato dopo la brutta caduta durante l'attraversamento.Tantissime le polemiche che hanno seguito la settima puntata, da molti indicata proprio come quella dell'incidente., hanno scritto i telespettatori su Twitter. E anche questa sera il gioco dei rulli è presente nel percorso a ostacoli del Genodrome.Le due squadre a sfidarsi sono capitanate da Giampiero Mughini, in rappresentanza dei tifosi della Juventus, e il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, voce dei tifosi del Napoli, in rappresentanza degli avversari. Nelle vesti diinvece c'è Michelle Sander, modella brasiliana fidanzata con il calciatore Andrea Petagna.