Ciao Darwin, la Diva del Tubo ​Alisha Griffanti: «I miei schiavi pagano fino a 20mila euro»

, in arte, è stata eletta a furor di popolo la star della serata di. Ieri sera, nel programma di, si sono fronteggiatee. Insomma, ragazze pudiche contro libertine. E tra queste ultime c'era proprio la Diva del Tubo, che ha fatto impazzire il web.è una youtuber, nata in provincia di Milano ha vissuto in Liguria per gran parte della sua vita, per poi trasferirsi a Cuneo. Prima di iniziare la sua carriera da influencer, Alisha ha lavorato diversi anni come modella. Oggi si dichiara esperta di una disciplina piuttosto particolare. «In genere mi pagano per riceverli. Ma per lei e Luca Laurenti lo farei gratis», ha detto la youtuber, con indosso, a un Paolo Bonolis attonito.In un'intervista Alisha avrebbe dichiarato che i suoi clienti sono soprattutto padri di famiglia e per essere suoi schiavi arrivano a pagare anche 20mila euro. «Ma - ha specificato - il sesso non c'entra niente. pagano solo per essere decoglionat***».Sulla sua, la Diva del Tubo ha oltree i suoi video fanno il giro del web. Ieri i fan vedendola a Ciao Darwin sono impazziti e su Twitter sono piovuti centinaia di commenti. «». De gustibus.