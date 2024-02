Ciao Darwin, la sfida Cornuti e Amanti. I capitani Alex Belli e Anna Pettinelli: «Un mio ex aveva una vita parallela»

di Redazione web

Cornuti e Amanti. Sono le due squadre che si sfidano a Ciao Darwin su Canale 5 venerdì 2 febbraio. Lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo Demoni e Angeli, Trapper e Melodici, Influencer e Lavoratori, Scienza e Occulto, Divano e Sport, Milf e Teen e Trattorie vs Stellati prosegue il percorso alla scoperta delle caratteristiche di spicco dell'uomo e della donna del Terzo Millennio.

I capitani

A capitanare le due fazioni la speaker radiofonica Anna Pettinelli e l'attore Alex Belli. Pettinelli, recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato: «Ho sofferto per amore e per lontananza». «Mi hanno tradita in mille maniere. Ho avuto un fidanzato che ha avuto una vita parallela per due anni.

Chi è Madre Natura

Nella puntata ad accompagnare il viaggio nell'umanità ci sarà come sempre Madre Natura, una presenza fissa di Ciao Darwin che ogni settimana è incarnata da una bellezza differente. A chi spetterà stasera l'onore di impersonare l'iconica depositaria del meccanismo della casualità?

