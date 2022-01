Christian De Sica, a Domenica In parla della moglie Silvia: «Carlo Verdone diceva che ero un put*****re»

Christian De Sica svela alcuni retroscena del suo primo e unico amore, la moglie Silvia, sorella dell'attore Carlo Verdone. «Lui non voleva - dichiara l'attore -. Infatti non ci siamo parlati per un po', diceva che ero un put*****re». E continua: «Un giorno mi arriva una chiamata da Carlo che mi dice di andare a casa sua...».

Leggi anche - Orietta Berti, a Domenica In la rivelazione al telefono con Fedez: «Ha fatto tutto lui»

«Mi sono fiondato e ho trovato il padre, la madre e un prete - racconta l'attore con tono scherzoso -. E ho pensato: ma cosa vogliono fare ora?». Di lì, la dichiarazione d'amore di Christian per Silvia e la reazione del padre: «Oddio, questo è un ciarlatano!» rivela Christian scatenando una chiassosa risata. «Però, ad oggi, siamo insieme da oltre 40 anni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Gennaio 2022, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA