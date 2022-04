Christian De Sica ospite da Diaco a "Ti sento": «Papa Francesco mi ha scritto una lettera»

Christian De Sica, ospite a “Ti sento” il programma di Pierluigi Diaco in onda questa sera 26 aprile alle 23.20 su Rai2, parla del suo rapporto con la fede e per la prima volta racconta della lettera che gli ha scritto Papa Francesco, in cui “mi ringraziava mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre”.

Christian De Sica a "Ti Sento": «Credo in Dio ma non nella Chiesa, ho conosciuto la miseria di certi preti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 14:15

