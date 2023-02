Maci: «Il mio piatto preferito? Gli spaghetti al pomodoro»

di Luca Uccello

MILANO - Dopo aver percorso in lungo e in largo l’Italia alla scoperta dei segreti della nostra cucina, Chiara Maci ha deciso di fermarsi nella sua Milano per scovare i migliori ristoranti di cucina regionale della città. E stasera alle 22 su Food Network canale 33 va in onda l’ultimo appuntamento con L’Italia a morsi - Milano da gustare (tutte le puntate saranno disponibili su discovery+), dedicato alla cucina campana all’ombra del Duomo. «Quando cambiamo città tendiamo a portarci dietro sempre una parte della nostra storia. E ho voglia di farmela raccontare».

Come è andata?

«Ho conosciuto persone che è come se non si fossero mai trasferite a Milano. È come se continuassero a vivere nel paese, nella città in cui sono nate e cresciute. Continuano a mangiare come se fossero ancora a casa loro…»

Chiara Maci ha un piatto preferito?

«Decisamente gli spaghetti al pomodoro. Ma adoro anche gli spaghetti alle vongole. Piatti semplici, che mi fanno sentire a casa. Uno mi riporta a Bologna, l’altro con i piedi nel mare. I sono i miei piatti nel cuore…»

E un piatto milanese?

«Amo follemente il risotto con l’ossobuco».



