Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo: «Simpatici come...» E i comici continuano la frase

Chiara Ferragni difende il marito Fedez scagliandosi contro Pio e Amedeo. Ieri in tv i comici hanno tirato in ballo il cantante e la polemica con la Rai del primo maggio scorso. Il rapper ha replicato su Instagram e la moglie ha fatto una battuta commentando un post di Trash Italiano: «Simpatici come…finite voi la frase». A quel punto il duo comico ha continuato attaccando i Ferragnez.

Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo

Chiara Ferragni e Fedez sono abituati a rispondere alle accuse. Il cantante lo fa esplicitamente, mentre l'imprenditrice digitale è più sottile e fa allusioni. L'ultima sotto un post di Trash Italiano è diretta a Pio e Amedeo, che da mesi stanno conducendo una battaglia contro il politically correct. Ieri, nel corso del programma Seat Music Awards, hanno parlato di Fedez e delle accuse di censura alla Rai il primo maggio scorso.

Pio e Amedeo e Fedez

«Se Pio e Amedeo sono realmente in prima serata su Rai1, vuol dire che la Rai è libera!», avevano esordito Pio e Amedeo davanti ai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per Fedez invitarli sarebbe stato un modo per respingere le accuse di censura e di attaccare lui. «Qui dietro, c'erano tutti e nessuno ci ha chiesto niente di cosa dovevamo o non dovevamo dire», hanno continuato. «Dai Federico, dai. Che vuoi fare la polemica per le visualizzazioni, per vendere gli smalti», la battuta che ha fatto scattare Fedez. «Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo ti hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni».

Chiara Ferragni, la risposta di Pio e Amedeo

Subito dopo anche Chiara è intervenuta commentando la pagina di Trash Italiano: «Simpatici come... continuate la frase». Ed ecco che proprio i comici pugliesi hanno commentato con frecciatine chiaramente riferite ai Ferragnez e al loro passato: «Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? e come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? Troppo divertente, in effetti».

