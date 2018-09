Il mio percorso a Miss Italia si conclude con un bellissimo terzo posto ed io non potrei essere più felice di così! - scrive Chiara - Dire che è stata un'esperienza fantastica penso sia scontato, non mi aspettavo tutta questa soddisfazione che, dopo tutto lo sforzo, la fatica, la stanchezza credo sia anche normale

Dietro alla diretta di ieri - continua - c'è tanto tantissimo lavoro e tante persone e io mi sento di ringraziare ognuna di loro. Hostess, fotografi, organizzatori, truccatori, parrucchieri, sarti, coreografi, (e chi più ne ha più ne metta) tutti che ci mettono il proprio e tutti che subiscono lo stress che spesso questo ambiente può portare ma che, alla fine, da tante soddisfazioni

.

E poi non posso non ringraziare le altre 32 finaliste, ho avuto modo di conoscere caratteri, personalità, storie diverse che provengono da tutte le parti d'Italia e mi sono affezionata ad ognuno di loro in un modo unico - continua il post su Instagram, che ha avuto quasi 12mila like - Nonostante tutto c'è sempre stato un clima gioioso e, alla fine, posso dire di essermi trovata veramente come in una seconda famiglia. Che dire, ho aspettato tantissimo il momento di tornare a casa e, ora che si avvicina, ora che è il momento dei saluti mi cresce un nodo in gola e sì, mi mancherà tutto questo

.

Infine, una chiosa su se stessa:

Di me posso dire che mi sento cambiata, mi sento più forte, più sicura. Ho sempre detto che "speravo" che il mio messaggio arrivasse a quante più persone possibili, oggi, il giorno dopo la finale, mi sento veramente bene con me stessa perché io ci ho messo veramente tutto, e tutto questo è ripagato da tutti i messaggi che mi sono arrivati, da tutto il sostegno (e vi faccio un ringraziamento enorme perché mi avete dato sempre un motivo in più per non buttarmi giù), da tutte le persone che mi hanno salutato dicendomi "ti porterò sempre nel cuore". Non c'è cosa che mi rende più felice, non c'è vittoria più bella! GRAZIE per avermi fatto vivere tutto questo, sarà sempre uno dei ricordi più belli da portare con me

Mercoledì 19 Settembre 2018

