Chiara Biasi e Simone Zaza, l'ultima volta insieme a Emigratis: poi si sono lasciati

Chiara Biasi e Simone Zaza, è addio: "Lei ha lasciato casa, lui corteggia una ex concorrente di reality"

Nella nuova puntata disi parla diovvero di quei personaggi famosi sui social che dettano le tendenze. Tra loro Pio e Amedeo hanno fatto visita aI due sono andati a Valentia dove hanno incontrato Simone Zaza, giocatore che ha militato nella nazionale italiana, assieme a Chiara Biasi, nota fashion blogger. Con loro hanno mangiato e si sono confrontati (a modo loro) cercando di capire il mondo delle influencer. Se la coppia con Pio e Amedeo sembra affiatata in realtà le cose tra i due sono andati in modo ben diverso.Sembra infatti che Chiara e Simone si siano lasciati. Da tempo circolavano voci sulla loro possibile crisi, soprattutto perché sui social nessuno notava più scatti insieme. L’ultima li ritraeva felici a Dubai, dove erano scappati per passare insieme le vacanze natalizi e nulla faceva intendere la crisi che poi li avrebbe colpiti. A confermare i rumors è il settimanale Chi che sostiene che la Biasi abbia lasciato la casa spagnola con cui viveva con Zaza e addirittura lui avrebbe anche iniziato a corteggiare un'altra donna.