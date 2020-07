Chiamatemi Anna, i fan disperati chiedono a Netflix una nuova stagione: la petizione raggiunge un milione di firme

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 22:51

Ci sonodi cui non si vorrebbe far a meno., targata, ha conquistato il pubblico al punto che è nata unaper chiedere nuovi episodi. La serie, ispirata alle avventure di "Anna dai capelli rossi", si è conclusa definitivamente alla terza stagione, ma i fan sembrano non accettarlo e si sono mobilitati per spingere a produrre una quarta. Da Netflix hanno fatto sapere che la storia non avrà un seguito.La petizione suha raggiunto oltre un milione di firme scatenando post entusiasti e mandando l'hastag "Anne One Million" in tendenza su Twitter. La serie è ispirata al romanzo di Lucy Maud Montgomery, una storia resa celebre dal cartone animato.La serie canadese racconta le vicende di una giovane orfana con i capelli rossi e una fervida immaginazione. È stata trasmessa dal 2017 al 2020 sul canale CBC Television in Canada ed è disponibile in esclusiva su Netflix nel resto del mondo.