Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo la sorella di Kim e la figlia di Giacomo,è un'attrice, una ballerina, una scrittrice e una coreografa italiana. Nata illa sua carriera ha inizio prestissimo, all'età di soli sei anni, interpretando insieme al fratello il ruolo dei figli di Giancarlo Giannini e Catherine Deneuve in "Fatti di gente per bene" di Mauro Bolognini.Poi laprende il sopravvento dedicandosi a spettacoli al fianco dell'ex compagno, con il quale metterà al mondo due figli. La relazione però successivamente finisce e Loretta inizia a dividersi tra il mondo dello spettacolo e quello della mamma.Il suo percorso prosegue entrando a far parte deldi Pippo Franco, unendo così tv e danza. Nel 1999 entra anche tra le protagoniste del video "Supercafone" di Er Piotta. Nell'arco di dieci anni partecipa a sette stagioni del Puff di Lando Fiorini, nel ruolo di primadonna, alternando il teatro con partecipazioni in cinema e fiction, continuando a coltivare la passione per la danza.La sua verve brillante la porta a lavorare a più riprese con i comici Camillo Toscano e Rocco Ciarmoli. Nel 2008 partecipa alla tournée di Medico per forza, spettacolo dell'attore e regista romano Carlo Croccolo. Nel 2013 l'attrice torna a collaborare con Pippo Franco, nel suo show "Il segreto di Mastro Titta", messo in scena al Salone Margherita di Roma.L'amore per la scrittura si concretizza nel 2014 nella realizzazione di un romanzo di connotazione tantrica, "Erosnauti, viaggiatori nell'eros di tutti i tempi" che tratta di reincarnazione, carnalità e spiritualità. Al suo interno foto artistiche della coppia protagonista della storia dimostrano l'altra grande passione dell'artista: la fotografia.