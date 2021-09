Saman Abbas, a Chi l'ha visto? una "zona cieca" nell'azienda agricola. «Ecco dove potrebbe essere il corpo»

Chi l'ha Visto torna in tv con la nuova stagione condotta da Federica Sciarelli. Nella prima puntata è immediato il ritorno sul caso di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa da fine aprile a Novellara (Reggio Emilia). Si continua a seguire la pista del rapimento, e purtroppo dell'omicidio, da parte della famiglia di lei, contrariata dal fatto che la 18enne si sarebbe opposta a un matrimonio combinato nel suo paese di origine perché innamorata di un altro ragazzo.

Ospite in studio da Federica Sciarelli c’è Saqib, il fidanzato di Saman che lei avrebbe voluto sposare. Il giovane da mesi ripete che secondo lui Saman è viva, dice di sognarla. I carabinieri per ora hanno sospeso le ricerche, dopo aver scandagliato tutta la zona intorno alla residenza dei genitori, fuggiti in Pakistan mesi fa, nei pressi dell'azienda agricola in cui lavorava gran parte della famiglia della giovane, si pensa che sia altrove.

Il fratello di Saman ha puntato il dito contro la sua stessa famiglia, sostenendo che la ragazza aveva litigato duramente con loro e artefice dell'omicidio potrebbe essere proprio un loro zio. Eppure la famiglia era insospettabile. A “Chi l’ha visto?” è stato ascoltato William Bartoli, fondatore dell’azienda agricola di Novellara in cui lavoravano gli Abbas. Bartoli descrive il capofamiglia Shabbar come un uomo sereno e integrato. Il datore di lavori è stato l'ultimo a sentire Shabbar: «Mi ha detto: ‘Il 10 vengo e ti spiego tutto - racconta - Poi hanno detto che Saman era andata all’estero, in Belgio», ma di fatto non si sono più visti. «Io penso che qui non ci sia - chiarisce Bartoli, aggiungendo che gli inquirenti hanno cercato ovunque nell’azienda di Novellara - Secondo me l’hanno messa da un’altra parte».

Intanto il corpo della ragazza non è ancora stato trovato. Secondo il fratello della vittima potrebbe essere stato fatto a pezzi e sepolto a Guastalla. La teoria che sia altrove è condivisa anche da Baroli che nelle indagini ha indicato una zona cieca dell’azienda, una minuscola porzione di terreno che le telecamere di sorveglianza non vedono, proprio lì potrebbe essere stata rapita o uccisa e portata altrove.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 11:30

