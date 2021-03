Chi l'ha visto? il giallo della madre scomparsa di Luis Miguel: «Il certificato di morte nella cartella della clochard»

A Chi l'ha visto? il caso della scomparsa di Marcella Basteri, la madre del cantante messicano Luis Miguel diventato famoso al Festival di Sanremo del 1985 con la canzone "Noi ragazzi di oggi". Della donna, italiana originaria di Massa in Toscana, si sono perse le tracce dal 1986 fino a poche settimane fa, quando è apparsa una fotografia di una clochard in Argentina che potrebbe essere proprio la scomparsa.

Marcella Basteri, la scomparsa della madre di Luis Miguel

Marcella Basteri prese un aereo da Pisa diretta a Madrid per incontrare il marito da cui si stava separando, poi, secondo quanto ricostruito da Chi l'ha visto? attraverso le testimonizante della famiglia, dopo 25 giorni dalla partenza avrebbe detto che sarebbe andata in Cile. Ad attenderla ci sarebbe stato proprio il figlio Luis Miguel, impegnato in una serie di concerti. Secondo le sue previsioni, al termine della tournè sarebbe poi tornata in Italia. Ma questo non è mai accaduto, e la donna non ha fatto più ritorno né si sa se sia mai arrivata in Cile.

Marcella Basteri, la foto della clochard

Federica Sciarelli ha mostrato in trasmissione foto e video di una senzatetto in Argentina che potrebbe essere Marcella Basteri per via di una forte somiglianza e di una serie di altri particolari emersi grazie al confronto in collegamento con le cugine argentine della scomparsa. Le due donne sono fermamente convnte che si tratti proprio di Marcella e hanno più volte incontrato la donna sul ciglio di una strada di Buenos Aires. Ora la clochard non si trova più lì ma ricoverata in ospedale, ed è proprio qui che un dettaglio ha rafforzato la convinzione delle cugine: nella cartella clinica della donna depositata all'ospedale è stato trovato il certificato di morte dello zio di Marcella Basteri. Un vero e proprio giallo a cui le due cugine vogliono porre fine con un esame del Dna la cui richiesta è in attesa di decisione da oltre un anno.

Marcella Basteri e Honorina, l'altra donna scomparsa

A infittire il mistero sull'identità della clochard argentina si è aggiunta la fortissima somiglianza con un'altra donna scomparsa oltre vent'anni fa dalla Spagna, Honorina. I familiari e i concittadini della donna spagnola sono convinti che quella immortalata nel video mostrato a Chi l'ha visto? sia proprio lei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 11:43

