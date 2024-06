Chi l'ha visto, Giuseppina terrorizzata dal figlio malato e ludopatico: «Ho paura mi uccida, ho nascosto i coltelli»

di Dajana Mrruku

Giuseppina ha paura del figlio 40enne. Abita a Monasterace (Reggio Calabria), in una casa popolare, dopo che è stata costretta a lasciare la casa dove abitava con il figlio perché quella convivenza era diventata troppo pericolosa per lei: «Mi picchia, mi spinge, ho avuto bisogno di cure mediche perché sono caduta in depressione per colpa sua».

La donna non ne può più e ha chiesto un aiuto a Chi l'ha visto. Ha due figli, nati entrambi in Canada, con la famiglia però ritorna in Italia e iniziano i problemi. Il figlio di 17 anni inizia a chiedere sempre soldi per giocare e litiga con tutti.

La paura di Giuseppina

Sono le parole di una mamma che nonostante la violenza e la paura, non si arrende nonostante il figlio sia spesso violento. «Quando vado a dormire chiudo la porta con la chiave perchè ho paura che mi uccida, si sentono tante cose brutte in televisione, io ho paura.

Quando il ragazzo ha litigato con un suo coetaneo, sono arrivati i carabinieri che lo hanno portato a Messina, in Sicilia. Finisce in un ospedale psichiatrico giudiziario e ci rimane sei mesi. Poi la scoperta della sua malattia mentale. Dopo un'iniziale cura, il figlio si è ribellato, non volendo prendere le medicine.

Per allontanarlo dalla droga, dall'alcol e dalle macchinette, il figlio torna in Canada, ma mamma Giuseppina è andata a riprenderlo dopo due anni e in Italia subisce 5 TSO. Tutte le volte però torna opiù violento di prima, arrivando addirittura a rompere il timpano della zia. Non bastano le denunce e, durante la pandemia è stato necessaria una figura che tutelasse la figura del ragazzo che non riusciva a stare dentro casa, Antonio Pelle, l'amministratore di sostegno.

Giuseppina e Antonio Pelle, attraverso Chi l'ha visto, chiedono aiuto perché vogliono disperatamente trovare una soluzione per il ragazzo.

