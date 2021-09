Chi l'ha Visto? L'appello della moglie di Federico Lugato: «Non aveva motivi per sparire nel nulla, aiutatemi a trovarlo»

La moglie di Federico Lugato ha parlato per la prima volta a Chi l'ha visto chiedendo che non vengano interrotte le ricerche del marito. Nella puntata di ieri sera ha spiegato per la prima volta cosa è successo il giorno della scomparsa poche ore prima che si perdessero le sue tracce.

Federico le aveva detto che sarebbe tornato per ora di pranzo, lasciandole anche una mappa con il sentiero che avrebbe fatto in modo da essere ulteriormente rintracciabile. Lugato è scomparso giovedì 26 agosto a Pralongo (Val di Zoldo, Belluno) dopo aver parcheggiato la sua macchina all’inizio del sentiero. Secondo la donna non ci sarebbe stato alcun motivo che avrebbe dovuto spingerlo ad allontanarsi, per questo crede che si trovi lungo il sentiero, in qualche posto impervio, magari dopo essere scivolato o essersi fatto male.





Il sentiero indicato dalla donna però è stato battuto in lungo e in largo, ma purtroppo non ci sono tracce di Lugato. La donna è rimasta a Belluno da dove lancia un appello a chiunque possa aver visto qualcosa, anche perché le sembra impossibile che visto il gran numero di turisti presenti in quell'area nessuno abbia notato nulla.

