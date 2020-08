“Chi l'ha visto” torna con una puntata speciale su Viviana Parisi e il piccolo Gioele

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo solo poche settimane di stop, la trasmissione di rai 3 condotta da Federica Sciarelli torna in onda, domani 18 agosto 2020, con uno speciale dedicato al caso di, il bambino di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 3 agosto con la madre, poi ritrovata senza vita l'8 agosto.Martedì 18 agosto alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli propone in diretta unocon ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda. Il 3 agosto scorso, la mamma di, ha lasciato l’auto sull’autostrada, e da qui è iniziato il suo ultimo viaggio, mentre del figlio si sono perse le tracce.Quella di domani, sarà una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele e soprattutto ai turisti che passavano per l’autostrada Messina Palermo al momento dell’incidente del 3 agosto in cui il bambino è stato coinvolto con la madre.