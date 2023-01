Chi l'ha visto, lo streaming Rai non funziona. Gli spettatori: «Non si vede niente»

Problemi di rete. E' partito da pochi minuti il programma "Chi l'ha visto" in diretta su Rai3, ma in molti hanno accusato problemi nello streaming. La prima notizia pubblicata proprio sulla pagina Instagram del programma di Federica Sciarelli ha visto una serie di commenti negativi sotto il post. «"Aiutatemi a ritrovare mia figlia”: Appello in diretta della mamma di Maria Elena, 14 anni, scomparsa dalla provincia di #Roma la mattina dell'8 gennaio. Il suo cellulare risulta spento, potrebbe avere preso un treno e non essere sola. Qualcuno l’ha incontrata?» recita così il primo caso riportato in studio dalla conduttrice. Ma sotto, i follower scrivono: «Non funziona La diretta su RaiPlay», «NON SI VEDE», «NON FUNZIONA IL PROGRAMMA».

Chi non ha la televisione, e nell'era dei social è molto frequente ormai, predilige lo streaming. Dunque, riscontrare un problema, proprio su Rai3 diventa un disagio per gli appassionati del programma. Cosa sarà successo? perchè non funziona lo streaming?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 22:52

