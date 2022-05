Chi l'ha visto, storia a lieto fine per Anna Agnieszka Sobczuc: ritrovata grazie ad uno spettatore

Era scomparsa dal giorno di Pasquetta e, ora, a quasi un mese di distanza è stata ritrovata. E' la storia a lieto fine di Anna Agnieszka Sobczuc, aiuto cuoco 46enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal compagno Giorgio. La coppia lavorava in Val D’Aosta, nel medesimo locale. Ai microfoni di Chi l’ha visto il marito aveva detto: «Io sono venuto qui e ti devo trovare». E proprio grazie agli spettatori della trasmissione di Rai3, ciò è stato possibile. Dopo tre settimane , come riferisce il portale NotizieAudaci.it, Anna sarebbe stata trovata il 6 maggio scorso a Torino, in via Cernaia, dal nucleo radiomobile, su segnalazione di un passante dopo aver visto l’appello del compagno in tv.

Secondo una importante testimonianza, il giorno della scomparsa avrebbe preso un autobus diretto alla stazione dei treni facendo però perdere le sue tracce. L’autista del mezzo si era detto certo di non aver visto però la donna entrare in stazione ma proseguire dritta. Fino ad oggi, quando sulla pagina Instagram della trasmissione di Rai3 compare: «Il ritrovamento di Anna grazie agli spettatori e un’altra bella sorpresa».

Ma non è tutto. Giorgio 18 anni fa si era già rivolto alla trasmissione Chi l’ha visto per conoscere le sue origini e i suoi genitori naturali. Dopo anni di silenzio, sembra che qualcosa sia cambiato: «Questa volta qualcuno ha ascoltato il suo messaggio» ha fatto sapere la trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 23:31

