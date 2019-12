Chi l'ha Visto, Gemma scompare a 14 anni: «Qualcuno la sta coprendo»

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha 14 anni ed è scomparsa dasabato scorso. Aviene mandato in onda in diretta l'appello della famiglia. Poche parole rivolte alla ragazza direttamente e a chiunque abbia informazioni o la stia eventualmente nascondendo. Gemma è andata via senza cellulare e senza documenti, ha lunghi capelli rossi e le lentiggini. «Tutto si può risolvere solo se lei torna», dice la zia in collegamento.«Mia sorella è sempre stata una mamma presente e ama sua figlia più della sua vita. Qualcuno la sta coprendo, ma a lei voglio dire 'Sai quanto bene ti vogliamo, noi tutti, la nonna e la tua mamma. Ne abbiamo passate tante, ma insieme possiamo farcela. Tu meriti una vita bellissima però devi tornare a casa perché tutto si sistemerà. Non succede niente. Non sei da sola, non fare in modo che tu rimanga da sola. Hai tante persone che ti vogliono bene, credimi'.La conduttrice di Chi l'ha Visto?,, ricorda che la ragazza può sembrare più grande ma che ha meno di 18 anni: «C'è un reato che si chiama sottrazione di minore», precisa per chiunque la stesse coprendo o nascondendo. Sul sito del programma alla voce abbigliamento al momento della scomparsa si legge 'felpa scura con cappuccio, pantaloni neri, scarpe marca "Nike"'. Segni particolari: lentiggini in viso, e vari piercing: uno sul lato destro del naso, uno sullo zigomo destro, uno sulla linguaGemma vive a Milano con la sua famiglia. Sabato 7 dicembre, intorno alle 15, si è allontanata a piedi da Lodi e non è più rientrata. Gemma sta attraversando un momento di difficoltà e potrebbe avere bisogno di aiuto.