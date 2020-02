Chi ha ucciso Serena Mollicone, puntata di Delitti: Famiglie Criminali in onda il 1 marzo su Crime Investigation VIDEO

Continua la miniserie

Delitti: famiglie criminali", in onda dallo scorso 23 febbraio alle 22.00 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) e che racconta alcuni degli casi di cronaca nera più famosi degli ultimi anni. Cinque casi che mettono in luce come famiglie o coppie all’apparenza normali possano nascondere un’anima criminale.



Nella puntata di domenica 1 marzo alle 22: Chi ha ucciso Serena Mollicone

1 giugno 2001. Ad Arce, in provincia di Frosinone, viene uccisa la diciottenne Serena Mollicone. Il primo indagato è un carrozziere che si dimostrerà innocente. Anni di buio fino a quando nel 2008, lo strano suicidio di un carabiniere porta gli inquirenti dentro la caserma di Arce. Si ipotizza che Serena sia stata uccisa proprio lì, perché voleva denunciare per spaccio di droga il figlio dell’allora comandante della stazione Franco Mottola. Nell’aprile del 2019 la Procura di Cassino ha inviato l'avviso di chiusura inchiesta per cinque indagati: padre, madre e figlio Mottola e due altri carabinieri. La famiglia Mottola si professa estranea alla vicenda.

