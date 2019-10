Chef Rubio, dopo le polemiche sulla sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma

Chef Rubio contro tutti: attacca Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti

Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leche lo hanno investito negli ultimi giorni, scatenatesi dopo i commenti sulla vicenda dei dueuccisi a, non hanno fatto bene agli ascolti del programma di. I dati non mentono: la puntata di ieri di, ultima avventura televisiva dell'ex rugbista convertito a chef, ha registrato un netto. Con solo l'1% di share, pari a 242mila spettatori, in una settimana il programma ha perso mezzo punto di share e 102mila spettatori.Spesso protagonista di controversie, lo Chef Rubio televisivo potrebbe voler fare a meno di essere così frequentemente sui titoli dei giornali per questioni slegate alla sua carriera. Almeno questo sembra dimostrare ildei suoi ascolti. Il 15 settembre la prima puntata della trasmissione ha esordito con 373.000 spettatori e l'1.82% di share; il 22 settembre lo share è sceso all'1.6 (367.000 spettatori); il 29 settembre ancora in flessione con l'1.5% e ieri l'1%.