firma dellache da oltre 30 anni rappresenta la tradizione della cucina italiana con quel tocco d’innovazione che lo ha fatto entrare nel firmamento delle stelle Michelin, è giudice della nuova edizione denella settimana dall’1 al 5 ottobre 2018 in onda su RAI 1.Sadler porta così la sua competenza tra i giurati del programma in compagnia della food blogger italoamericana Eleonora Baldwin. Al loro fianco, ogni giorno, si alterneranno come "giurato per un giorno" diversi beniamini dello spettacolo: Emanuela Aureli, Roberto Ciufoli, Laura Chimenti, Gabriele Corsi, Gaia De Laurentiis. Chi è Claudio Sadler Milanese di nascita e per spirito, classe 1956, Claudio Sadler inizia la sua carriera nella Ristorazione una volta terminati gli studi all'istituto alberghiero aprendo a Pavia la “Locanda Vecchia Pavia”. Il debutto a Milano ha luogo nel 1986, quando apre l'Osteria di Porta Cicca in Ripa di Porta Ticinese, dove, nel 1991, viene insignito della sua prima Stella Michelin. Nel 1995 il locale si trasferisce in via Troilo, sempre nella zona dei Navigli, dove rimane per 11 anni e dove riceve la seconda Stella Michelin (2002).Nel 1996 lo Chef porta la cultura culinaria italiana a Tokyo dove viene aperto un ristorante che porta l’insegna Sadler, l’esperienza viene doppiata nel 2008 a Pechino dove, in piazza Tienanmen, apre il suo ristorante coadiuvato da due validi collaboratori. Nel 2007 Sadler si trasferisce in via Ascanio Sforza 77, a poca distanza dal precedente locale, dove apre il Ristorante stellato che viene affiancato da un secondo locale, Chic’n Quick Trattoria Moderna, dedicato a una ristorazione più informale e veloce, ma sempre nello stile del grande chef. Nello stesso anno aprono anche i due ristoranti all’interno del nuovo polo fieristico di Rho: "Chic'n Quick in fiera" e "Sadler in fiera".La Filosofia culinaria “Cucina moderna in evoluzione”: è probabilmente questa la definizione che meglio descrive la filosofia culinaria di Claudio Sadler contraddistinta da un delicato equilibrio tra fedeltà alle tradizioni della cucina regionale italiana e reinterpretazioni illuminate dalla creatività e dalla sensibilità artistica dello chef. Ciò è reso possibile grazie ad un approccio allo stesso tempo metodico e aperto all’innovazione, a una salda competenza e dall’applicazione rigorosa delle regole. Questa filosofia viene applicata in concreto nella realizzazione di ricette uniche che nascono prima a tavolino, con disegni a pastelli che consentono allo chef di studiare il corretto bilanciamento della cromaticità degli ingredienti, e poi arrivano in cucina.