“Che Tempo Che Fa”: Ed Sheeran ospite domenica da Fabio Fazio. Il cantautore, vincitore di 4 Grammy, 6 BRIT Awards e 7 Billboard Awards, presenterà in anteprima italiana - domenica 24 ottobre, alle 20, su Rai3 - l’attesissimo nuovo album, “=”, in uscita il 29 ottobre.

Un colpaccio per Fabio Fazio che può inserire nel lungo elenco di ospiti internazionali che partecipano alla sua trasmissione anche quello di Ed Sheeran (Credits uff. stampa rai).

Il cantautore, che era già stato a "Che tempo che fa" quattro anni fa, si esibirà live con i due primi estratti, “Bad Habits”, doppio disco di Platino in Italia e in vetta alla classifica inglese per 11 settimane consecutive, e “Shivers”, n.1 in UK e già nella top 10 dell’airplay nel nostro Paese.

