Che Tempo Che Fa, gli ospiti di Fabio Fazio: Alberto Angela racconterà papà Piero. In studio un Premio Oscar

di Redazione web

Che Tempo Che Fa ritorna su Rai Tre domenica 7 maggio con un nuova puntata ricca di numerosi ospiti internazionali e non. Fabio Fazio intervisterà come ogni settimana le personalità più in vista del mondo dello spettacolo e della politica e si confronterà sui temi di attualità più importanti che si sono verificati durante la settimana.

Ascolti Tv 30 aprile 2023, Fazio fa capire che potrebbe lasciare la Rai. La7 è ultima con Re Carlo al posto di Giletti

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di Fabio Fazio: Ficarra e Picone festeggeranno 30 anni di carriera

Gli ospiti di Fabio Fazio

Fabio Fazio è solito soprendere i telespettatori con ospiti molto importanti come, ad esempio, attori premi Oscar. Domani avrà il piacere di intervistare Steve Martin (La Pantera Rosa, Un ciclone in casa o Il padre della sposa 2), che presenterà il suo nuovo libro "Il numero uno sono io". Si tratta di un fumetto, appena uscito in libreria, che racconta la sua carriera e aneddoti esilaranti successi durante le riprese di alcuni film girati.

Alberto Angela è un altro degli ospiti più attesi: il divulgatore scentifico racconterà suo papà Piero Angela e la puntata di Ulisse a lui dedicata.

Il Tavolo

La parte finale di ogni puntata di Che Tempo Che Fa è dedicata al Tavolo, momento più leggero del programma in cui ci saranno: Nino Frassica, la Gialappa’s band, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, la signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA