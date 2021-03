Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto al posto di Fabio Fazio (in "smart working" dopo l'operazione)

Luciana Littizzetto conduce la puntata di stasera, 7 marzo, di Che Tempo che Fa. Fabio Fazio, infatti, dopo essersi sottoposto settimana scorsa a un intervento chirurgico - con conseguente stop del programma -, non è in studio, ma collegato da casa in «smart working». Dietro la scrivania Luciana Littizzetto, a fare le veci del conduttore in studio.

"Questa è una penna importante..è la penna di Mike Bongiorno....che mi porta fortuna."@fabfazio e @lucianinalitti a #CTCF 📺 pic.twitter.com/XJp11nm1Vk — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 7, 2021

Gli ospiti della puntata

Ospiti della puntata di stasera di stasera: Zlatan Ibrahimović, fresco della sua partecipazione come ospite fisso al 71esimo Festival di Sanremo; i Maneskin, vincitori della kermesse musicale; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Carlo Cottarelli, da febbraio chiamato a collaborare con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; Antonella Clerici; Michela Murgia, nelle librerie con «Stai zitta - e altre nove frasi che non vogliamo sentire più»; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; e Concita De Gregorio. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, fra i protagonisti di Sanremo con il brano «Quando ti sei innamorato», e il wedding planner Enzo Miccio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 21:04

