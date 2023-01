Che tempo che fa, da Carlo Verdone a Roberto Saviano: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 22

di Redazione Web

Secondo appuntamento del 2023 di Che Tempo Che Fa. Domenica 22 gennaio su Rai3 alle ore 20:00 torna l’appuntamento settimanale con la ventesima edizione del talk show di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata

Primo ospite della puntata il Ministro della Difesa Guido Crosetto. A seguire Carlo Verdone, nell’anno in cui si celebrano gli anniversari di alcuni dei suoi più importanti film; Fabio Volo e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Michela Andreozzi “Una gran voglia di vivere”, tratto dall’omonimo libro di Fabio Volo; Niccolò Ammaniti, dal 17 gennaio nelle librerie con il suo nuovo romanzo “La vita intima”.









Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli.

Ospiti: La Rappresentante di Lista, autori di “Lettera 22”, il brano dei Cugini di Campagna in gara al 73° Festival di Sanremo, e tra i protagonisti del palco di Piazza Colombo a Sanremo in collegamento tutte le sere con l’Ariston; Linda Cerruti, una delle più grandi nuotatrici artistiche italiane, vincitrice di 6 argenti e 2 bronzi agli ultimi Europei di nuoto di Roma; Cristiano Malgioglio, in tv il sabato sera su Rai1 nelle vesti di giudice di “Tali e Quali”; Max Giusti, conduttore dell’ottava edizione di “Boss in incognito” su Rai2; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

