Gaia Tortora, la lettera di papà Enzo dal carcere: Fazio la legge, lei si commuove in diretta VIDEO

La figlia di Enzo Tortora, Gaia Tortora, è stata ospite ieri di Che tempo che fa, con Fabio Fazio, in vista dell'uscita del suo nuovo libro 'Testa alta e avanti. In cerca di giustizia', in cui parla del calvario del padre, conduttore Rai tra i più popolari negli anni '80, e che finì in carcere per diversi mesi per una contorta vicenda giudiziaria, accusato da alcuni pentiti di camorra, e poi assolto da tutte le accuse.

Luciana Littizzetto e la letterina per i bambini delle coppie gay: «L'amore non si può fermare»

Enzo Tortora, la figlia Gaia: «La stampa responsabile del calvario di papà. Piero Angela mi stette vicino»

La lettera a Gaia Tortora di papà Enzo

Nell'ultima parte del libro c'è una lettera che papà Enzo scrisse a Gaia dal carcere, durante la sua detenzione: e il conduttore - su richiesta dell'autrice - ha letto proprio quella lettera, con la figlia del volto tv di Portobello visibilmente commossa da quelle toccanti parole.

«Fai una serena fine di anno, fai un ballo a mezzanotte pensando di farlo col tuo papà - scriveva Enzo - Io brinderò con l'acqua, ma non importa. Io brinderò alla tua felicità, alla tua fortuna, a tutto ciò che desideri. E so che nei tuoi desideri c'è uno spazio per me: e questo, credimi, che mi rende felice e mi aiuta tanto». Queste parole, anche se scritte da un carcere, sono di un uomo libero, rimarca Fazio tra gli applausi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA