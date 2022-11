Che tempo che fa, domenica 6 nuovo appuntamento con Fabio Fazio: ecco gli ospiti della puntata

di Redazione web

Domenica 6 novembre su Rai3 alle 20 nuovo appuntamento della ventesima edizione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Chi sono gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti della puntata: Ornella Vanoni, l’artista italiana con la carriera in assoluto più longeva con quasi 70 anni di attività ininterrotta e considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia. Dopo il rinvio dovuto a un incidente, Ornella Vanoni nei prossimi mesi sarà in tour in tutta Italia con “Le Donne e la Musica”, accompagnata da una band composta da sole donne; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano, in uscita con il nuovo romanzo “Cuore puro”; Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, nelle librerie dall’8 novembre con il nuovo libro “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”.



E ancora: il direttore de La Stampa Massimo Giannini; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Marco Damilano, su Rai3 con la striscia di approfondimento quotidiano “Il cavallo e la torre”.



Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Serena Dandini, autrice di Cronache dal Paradiso, in libreria dal 9 novembre; Aka7even; Gabriele Cirilli; Simona Ventura, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, la coppia iridata del nuoto artistico italiano che agli ultimi Mondiali di Budapest ha conquistato per due volte l’oro nel duo misto; Francesco Paolantoni.

