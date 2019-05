Che fuori tempo che fa: la Rai taglia 3 lunedì a Fazio, l'ad Salini e Foa all'oscuro di tutto

Fabio Fazio ieri sera ha spiazzato tutti togliendosi un sassolino in diretta tv senza aspettare la nota della Rai. Il conduttore di Che tempo che fa ha annunciato ai telespettatori che stasera va in onda l’ultima puntata di Che fuori tempo che fa, lo spazio del lunedì. Le restanti tre sono state cancellate dal palinsesto. Ma chi ha preso questa decisione? A quanto risulta sono stati i vertici di Rai1, guidata da Teresa De Santis. E da una prima ricostruzione si tratta di una decisione autonoma, dovuta alla necessità di dare spazio a Bruno Vespa per il Porta a Porta elettorale. Ma trattandosi di Fazio il fatto che né l’ad Fabrizio Salini né il presidente Marcello Foa sapessero del provvedimento fa pensare che ci saranno dei chiarimenti sulla questione.



Perché l’ad, proprio recentemente, ha ribadito che ogni decisione sui palinsesti deve essere concordata con lui. Fazio è stato astuto ad anticipare i tempi, anche perché adesso si può pensare a una decisione subita dal conduttore, non certo amato dalla De Santis, che fin dall’inizio ha fatto intendere che il suo contratto andasse ritoccato al ribasso (vista la media ascolti). Così come hanno più volte sottolineato sia il vicepremier Salvini (che continua a rifiutare gli inviti di Che Tempo Che fa, dicendo che sarebbe disposto ad andarci solo se Fazio si tagliasse lo stipendio) e il presidente Foa che è favorevole a una sforbiciata degli ingaggi più alti degli artisti. Ieri sera Fazio ha ringraziato il pubblico citando i risultati di ascolto dell’appuntamento del lunedì, il 13% di share e un milione e mezzo di spettatori. Una media che Vespa non sempre raggiunge, almeno negli ultimi tempi. Lunedì 13 Maggio 2019, 05:10

