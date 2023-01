Ricci: «Suor Angela lascia spazio ad Azzurra»

di Paolo Travisi

Da Suor Angela ad Azzurra. Dopo “Don Matteo”, anche “Che Dio ci aiuti” - ennesima serie tv di successo, prodotta dalla factory creativa della Lux Vide (gruppo Fremantle) - cambia protagonista. Dopo 12 anni e 7 stagioni televisive, infatti, per il personaggio principale interpretato da Elena Sofia Ricci è il momento di dire addio, o forse arrivederci, agli spettatori fidelizzati da anni. «La parola fine si può mettere e togliere. Solo quando non c’è più la vita, la parola fine non si può più togliere», ha detto con un filo di commozione Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela, motore delle anime in “Che Dio ci aiuti 7”, dal 12 gennaio in prima serata su Rai1 per 10 serate.

«Suor Angela quest’anno aveva due cose da fare, ci sarà un pochino meno, ma la amo così tanto e faccio fatica a separami da lei, ma non so cosa ci sarà nel futuro. Ho una tournée teatrale, il teatro è da dove vengo, è la mia passione. E poi ho bisogno di cambiare, sono un’attrice curiosa, non ho mai fatto più di tre stagioni in una fiction e c’era il pericolo di rimanere prigioniera di questo personaggio», confessa l’attrice nel corso della presentazione in viale Mazzini.



