Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci ci sarà: «Presente dal primo all’ultimo episodio»

Elena Sofia Ricci interpreterà Suor Angela anche nella nuova stagione di «Che Dio ci aiuti». A dare l'annuncio ufficiale Luca Bernabei, ceo Lux Vide, società del gruppo Fremantle. «Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche - afferma Bernabei - Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, ​- aggiunge - lasciando però più spazio a nuovi personaggi, ma soprattutto ad una protagonista come Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi). Personaggio che da sempre, sin dalla prima edizione, è stato presente, crescendo sino a diventare una colonna portante della serie e uno dei personaggi più amati. Innovazione nella tradizione… questa è la nostra linea. E questo avverrà anche nella serie Che Dio ci aiuti 7» conclude.

Leggi anche > Max Giusti verso il ritorno in Rai: condurrà “Boss in Incognito”

Lux Vide, conferma invece che Daniele Liotti non farà parte della nuova serie di «Un Passo dal Cielo 7». Serie che manterrà i suoi “protagonisti” di sempre: le splendide Dolomiti venete e, innanzitutto, il cast storico (Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli) dando più spazio ad uno dei personaggi più amati della fiction di Rai 1, Giusy Buscemi, già protagonista di grandi successi come «Doc – Nelle tue Mani» e «C’era una volta Studio 1». Sarà un personaggio femminile forte, moderno, in grado di dare uno sguardo nuovo alla serie, che verrà affiancato da due nuovi protagonisti maschili che presto annunceremo. «Un Passo dal Cielo 7» sarà una grande sfida per il gruppo. La sfida di rinnovarsi ancora una volta, rimanendo sempre nel cuore degli spettatori come succede oramai da più di 10 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA