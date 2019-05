Uma Thurman con Chambers su Netflix: «Sono imbranata, ma mi trasformo sul set»

Uma Thurman ha il sangue freddo solo al cinema, dov’è in grado di sguainare katane in tutine gialle attillate (Kill Bill) o sollevare con un dito qualsiasi automobile (La mia super ex ragazza). Nella realtà la 49nne musa di Quentin Tarantino sembra sempre un po’ a disagio, come ha confessato al pubblico del festival francese Series Mania, per la presentazione di Chambers, serie in onda su Netflix in cui è una mamma che ha perso la figlia in un tragico incidente e che incontra la donatrice del suo cuore, una giovane verso cui nutre sentimenti contrastanti.

Non è la prima volta per lei in tv, com’è andata quest’esperienza?

«Ero terrorizzata, come se stessi per fare bungee jumping, una cosa che per inciso non ho mai fatto. Con Netflix i copioni arrivano a ridosso dell’episodio da girare e tutto avviene velocemente, ma sono orgogliosa del risultato».

Come se la cava con le critiche?

«Se un progetto a cui tengo va male, mi sento una fallita, ma d’altro canto non c’è niente di meglio delle standing ovation o delle risate per farmi sentire in pace con il mondo».

A cosa deve la sua carriera?

«Una catena di fortunate coincidenze e magia: ho capito che l’importante è perseverare e che anche un ruolo poco riuscito può portare a uno eccezionale. Non è l’attore a scegliere un personaggio, ma una parte che ti si appiccica addosso in modo misterioso».

Nessuna preferenza?

«Ho fatto di tutto, da film di 60mila dollari ai blockbuster, ma so che la vita ti restituisce in proporzione quanto spendi in energia e amore. E per Kill Bill in Cina ho lavorato senza sosta, perché stavo allattando mio figlio e mi sentivo gigante. In realtà il mio fisico non è mai stato atletico, anzi da ragazzina mi sentivo sproporzionata e goffa, ma ce l’ho messa tutta».

Com’è Tarantino?

«Impossibile farlo rientrare in una categoria. È genialità pura, uno che ti dirige a volte senza dire una parola, ma solo facendo versi che possono sembrare sconnessi. Pulp Fiction è stato a dir poco epico e la prova di ballo con John Travolta è stata una delle più terrificanti della mia vita perché lui è un mito mentre io non sono proprio il massimo della coordinazione».

Si è affidata a un metodo ben preciso?

«Ho fatto corsi di recitazione ma non ho mai seguito alcuno schema, anche se ho una coach che si è diplomata prima della sua classe alla Julliard (la scuola d’arte più prestigiosa di New York, ndr) e seguo i suoi consigli per farmi trovare pronta».

Le è mancata un’adolescenza tradizionale?

«Molto… ma mi considero privilegiata ad aver lavorato appena maggiorenne con Glenn Close e Michelle Pfeiffer, reinventandomi dalla commedia al dramma, e guardando a giganti del palco, come Diane Keaton e Meryl Streep».