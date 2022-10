Ceran si mette Nei tuoi panni: «Io, incinta, cambio i ruoli nelle famiglie»

di Marco Castoro

In attesa di Fiorello, la vera star del daytime Rai, che salvo sorprese dell’ultim’ora dovrebbe cominciare a novembre il suo nuovo programma mattutino su Rai1, la direttrice Simona Sala annuncia altri tre nuovi format di Rai2. Si tratta di “Cook40’” con Alessandro Greco (per chi ama lo “slow food” e la convivialità, dal 15 ottobre ogni sabato alle 11,15), di “Top tutto quanto fa tendenza” con Greta Mauro (il magazine dedicato alla moda, al costume e alle eccellenze Made in Italy, dal lunedì al venerdì alle 17 a partire dal 17 ottobre) e di “Alle 8 in tre” con Filippo Solibello, Claudia De Lillo e Marco Ardemagni (dal 17 ottobre da lunedì a sabato alle 08.03).



