Celebrity hunted, scatta la cacccia al vip nella non-fiction serie di Amazon

Otto personaggi famosi in incognito pronti a tutto pur di mantenere nascosta la loro identità. Amazon Prime Video annuncia la prima serie non-fiction italiana, Amazon Original Celebrity Hunted- caccia all’uomo, un real-life thriller in sei episodi in cui i concorrenti dovranno scappare da un team di cacciatori esperti. Nel ruolo dei fuggitivi, otto celeb italiane, tra cui Francesco Totti, Fedez, lo youtuber Luis Sal, Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.



Il reality è prodotto da EndemolShine Italy e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi nel 2020. In Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, i concorrenti dovranno cercare di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia ci saranno investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare le celebrità, come telecamere di videosorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe. Gli investigatori avranno anche libertà nella richiesta di informazioni.



«L’impegno produttivo - ha detto Georgia Brown, Director European Amazon Original Series - e un cast di talenti di eccellenza, rendono questo show unico. Siamo entusiasti di portare sullo schermo una caccia all’uomo mai vista prima in Italia, in esclusiva su Prime Video». E proprio ieri, Fedez e Luis Sal sono rispuntati su Instagram dopo due settimane di assenza. Ma per sapere com’è andata la caccia all’uomo, bisogna attendere l’anno prossimo. Mercoledì 9 Ottobre 2019, 07:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA