Celebrity Hunted Italia, il reality Amazon che darà la caccia ai vip: cast, quando inizia, come vederlo

di Silvia Natella

Martedì 8 Ottobre 2019, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La caccia all'uomo, o meglio alle celebrità sta per cominciare.avrà come protagonistie tanti altri vip di casa nostra, ma di cosa si tratta? Il reality targatoè la versione italiana dello show inglese «Hunted», che va in onda su Channel 4 dal 2015 e che è arrivato a sette stagioni, quattro con concorrenti "Nip" (non famosi) e tre con vip. Per dare un'idea ai telespettatori italiani è un prodotto ulla falsa riga dima con un alone di mistero allaI vip dovranno scappare letteralmente per due settimane, ma non dovranno raggiungere una destinazione esotica. Lo scopo è quello di sfuggire a chi è sulle loro tracce. La squadra di inseguitori sarà composta da esperti informatici, ex poliziotti ed ex militari che potranno cercare di rintracciarli con registrazioni telefoniche, telecamere di sorveglianza e tutti gli altri strumenti degni di una serie poliziesca. In casi estremi potranno ricorrere anche ai social e chiedere aiuto agli utenti. L'abilità dei fuggitivi consisterà nel non farsi catturare avendo a disposizione un piccolo kit di sopravvivenza e una carta prepagata con pochi soldi, per ironia della sorte."Celebrity Hunted" non andrà in onda in televisione, ma sarà trasmesso sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video come il programma di intrattenimento "The Grand Tour" e vari film e serie tv.Il programma verrà rilasciato nel 2020.Come già anticipato dai rispettivi account Instagram, tra i concorrenti ci saranno Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo, lo youtuber Luis Sal.