Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Ex on the beach: «Vi facciamo innamorare. E poi ci sposiamo»

Ex On The Beach Italia, la versione italiana del franchise di Mtv, prodotta da Fremantle, arriverà in esclusiva dal 30 novembre su Paramount+. La nuova edizione sarà disponibile ogni mercoledì con due episodi a settimana. Al timone per il terzo anno la super-coppia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi.

Cecilia Rodriguez: «Vi faremo innamorare anche dei vostri ex»





Cecilia, format consolidato: 4 ragazze e 4 ragazzi partono per una vacanza verso l’isola colombiana di Tierra Bomba per conoscersi meglio e magari trovare l’amore. Non sanno però che spunterà uno dei loro ex a rovinare tutto. Che cosa dobbiamo aspettarci?

«Tanto divertimento. Confido sempre nell’amore, magari proprio con l’ex. Anche se io non potrei mai».



Manderebbe qualche suo ex sull’Isola colombiana?

«Sì sì magari lì si divertono e si innamorano. Qualche nome? Meglio di no. Ignazio ne potrebbe mandare diverse (ride)».



In questa edizione chi è da tenere d’occhio?

«Chiedete a Ignazio, lui sa tutto».



Com’è lavorare insieme?

«Mi piace tanto. Sono cresciuta e maturata ma la telecamera mi ha sempre imbarazzata, quando c’è lui no. Mi sento al sicuro, certo se devo mandarlo a quel paese lo faccio».



Qual è la marcia in più che avete dato al programma?

«Speriamo di aver trasmesso il vero amore. Magari siamo stati d’ispirazione per spingerli a impegnarsi un po’ di più».



A proposito di impegno, sarete presto marito e moglie?

«Io ancora devo metabolizzare tutto, è successo da così poco tempo che ancora non ci credo. È il sogno da bambina che si realizza. Non vedo l’ora, non abbiamo ancora una data».



Cosa ama di Ignazio Moser?

«Ha tutto quello che ho sempre sognato: è bello, simpatico e protettivo. Ho il pacchetto completo».



Ignazio Moser: «Ci divertiamo in tv e poi ci sposiamo»





Ignazio, format consolidato: 4 ragazze e 4 ragazzi partono per una vacanza verso l’isola colombiana di Tierra Bomba per conoscersi meglio e magari trovare l’amore. Non sanno però che spunterà uno dei loro ex a rovinare tutto. Che cosa dobbiamo aspettarci?

«L’assoluto divertimento».



Manderebbe qualche sua ex sull’Isola colombiana?

«Perché no, magari potrebbero anche divertirsi».



In questa edizione chi è da tenere d’occhio?

«Segnatevi questo nome: Pistacchione… lascio a voi immaginare i motivi. È quello che ci ha regalato le clip più gustose».



Com’è lavorare insieme?

«Questa è la terza stagione per noi. Se penso a come eravamo alla prima... credo siamo migliorati di anno in anno e non vediamo l’ora di farvi vedere tutto».



Qual è la marcia in più che avete dato al programma?

«Forse la possibilità di scegliere tra due strade. Se partecipi a questo programma, si presuppone che la tua storia d’amore sia finita e che quindi tu abbia voglia di divertirti come single. Poi, ci siamo noi con una storia consolidata e che va a gonfie vele a dimostrazione che il vero amore esiste ed è una possibilità concreta».



A proposito di impegno, sarete presto marito e moglie come si sente?

«Ho chiesto a Cecilia di sposarmi lo scorso 29 ottobre, eravamo in montagna a festeggiare l’anniversario dei 5 anni. Dopo tanto tempo o prendi o lasci! Ok, mi è uscita un po’ male (scherza ndr)».



Cosa ama di Cecilia Rodriguez?

«Impossibile scegliere. La amo nella sua interezza e in particolare nel suo essere sempre trasparente, buona e pura».

