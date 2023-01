Cda Rai, il centrodestra si sfila. Niente più appoggio a Fuortes

Trema la terra sotto i piedi dell'a.d Rai. Il Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini, riunito oggi sotto la Presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato il budget 2023 presentato da Carlo Fuortes. Ma due consiglieri del centrodestra (Simona Agnes e Igor De Biasio) non hanno partecipato al voto. In pratica l'a.d. Carlo Fuortes è tenuto in piedi dai consiglieri vicini al Pd ma non dall’intero centrosinistra. L’a.d. non ha più il sostegno del centrodestra nel cda della tv di Stato e nemmeno dei 5Stelle e del rappresentante dei dipendenti interni Rai.

Maggioranza sempre più in bilico

Oggi ha strappato tre sì su cinque solo grazie alla presidente, alla consigliera Bria espressione del Pd e a se stesso. Dunque, si tratta di una maggioranza sempre più in bilico. Visto che le larghe intese non ci sono più. Il budget 2023 è stato approvato, ma sicuramente la posizione dell'a.d. non sembra più forte come in passato.

Che farà Fuortes proseguirà il mandato anche con la fiducia dimezzata oppure sarà tentato di lasciare l'incarico dopo questo avviso di sfiducia? Dietro l'angolo ci sono temi scottanti da votare come il rinnovo del contratto di servizio e il canone. Entro fine febbraio Fuortes deve presentare il piano industriale e potrebbe essere quello il momento in cui il cda lo sfiducerà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 13:09

