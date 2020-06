CCN - Comedy Central News, a Michela Giraud la conduzione della sesta edizione: «Ho fatto una promessa ma...»

Leggo.it

Travolgente, solare e decisamente spiazzante da mercoledì 24 giugno alle 23.00, astro nascente della comicità italiana, condurrà il cult show di Comedy Central, il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV.raccogliendo una già grande sfida professionale in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando. Si parte mercoledì e dalla settimana successiva alla première CCN andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ogni martedì e mercoledì. E, l’ultima puntata della stagione, coinciderà proprio con il compleanno della conduttrice: martedì 28 luglio. Durante la conferenza con la stampa via zoom la Giraud ha risposto senza esitazione a tute le domande e le curiosità della stampache l'ha stuzzicata sulle sue doto da ballerina - Laha raccontato di aver fatto danza per dieci anni -, non sarà così! Ci sarà una bella sorpresa per tutti voi»Con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata, Michela Giraud sarà capace di sorprendere e affascinare il pubblico di CCN con la sua personalissima vena comica. A lei il compito di “mettere sotto torchio” gli ospiti di puntata con interviste che daranno vita a momenti esilaranti.. A completare il cast di CCN un gruppo di comici davvero imprevedibili come Edoardo Ferrario che vestirà i panni di un esperto virologo, Emanuela Fanelli che darà vita ad una iconica influencer e le incursioni comiche di Martina Catuzzi e Francesco Marioni.In ogni puntata dello show spazio anche ad una serie di esilaranti mini-fiction: da Tentazioni, una parodia di Temptation Island, dove coppie celebri della storia come Dante e Beatrice, Marco Antonio e Cleopatra, Medea e Giasone o Garibaldi e Anita si ritroveranno alle prese con corna, tradimenti, falò di confronto e scene di isteria, passando adove Michela Giraud cercherà di usurpare il ruolo di Marina Giordano all’attrice storica della nota serie tv Nina Soldano. Il cast delle mini-fiction sarà d’eccezione: insieme a Michela Giraud, Martina Catuzzi e Francesco Marioni anche Le Coliche,. Al termine di ogni puntata andrà in onda lo spin-off intitolato CCN - Il Salotto con Michela Giraud: uno spazio più intimo dove Michela inviterà attori e stand up comedian con i quali giocare e confidarsi, in un clima amichevole e scanzonato, tra interviste, gag e performance. Saranno presenza fissa i comici Valerio Lundini, Stefano Rapone e Paolo Camilli.