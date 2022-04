Catherine Spaak, a Oggi è un altro giorno l'aneddoto su Fabrizio Frizzi: «Poteva essere sua suocera»

A Oggi è un altro giorno il ricordo di Catherine Spaak. Da Serena Bortone intervengono artisti che l'hanno conosciuta anche nel privato. Era una donna libera, ma molto insicura e fragile. Rita Dalla Chiesa ricorda che scherzava con Fabrizio Frizzi sulla parentela che non si è concretizzata. «Pensa che potevo essere tua suocera», gli diceva alludendo al periodo in cui il presentatore era fidanzato con la figlia Sabrina.

Leggi anche > Catherine Spaak, Eleonora Daniele in lacrime al telefono con la sorella: «Eravamo molto amiche»

In trasmissione vengono mandate in onda anche le immagini dell'ultima intervista un anno fa. Catherine Spaak è stata in studio per raccontare la sua vita e Memo Remigi si commuove nel ricordare quando le ha fatto ascoltare la canzone scritta per lei. «Finalmente sono riuscito a fargliela ascoltare. Lei non lo ha mai saputo», aveva detto il musicista. «Abbiamo fatto in tempo», le parole di Catherine che suonano oggi tristi e profetiche.

Catherine Spaak ha sofferto molto nell'ultimo periodo a causa dei problemi di salute e si è spenta ieri in una clinica romana. «Tre giorni fa ho comprato finalmente la lavastoviglie dopo più di ottant'anni. L'ho visto come un segno. Lei mi diceva sempre di lavare i piatti», il ricordo di Laura Efrikian.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA