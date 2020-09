Catherine Spaak, rivelazione choc: «Ho avuto un'emorragia celebrale e crisi epilettiche»

.

Lunedì 7 Settembre 2020

«Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un'emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice». Lo ha rivelato, durante la trasmissionedi Rai1, condotta da Eleonora Daniele, dove era ospite questa mattina per presentare il suo nuovo film, "La vacanza", che sancisce il suo ritorno sul grande schermo.L'attrice ha poi aggiunto: «Non sono venuta qui solo per parlare del mio film. Voglio che alle persone arrivi un messaggio:Un'emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti».