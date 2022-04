Caterina Guzzanti sbarca in Nero a metà: «Io, poliziotta maldestra e testarda»

Ci saranno diverse new entry, nella terza stagione di Nero a metà, la serie poliziesca con Claudio Amendola che torna stasera in prima serata su Rai1. Una delle più attese è sicuramente Caterina Guzzanti, che farà il suo ingresso nel terzo episodio nei panni di Elisa Cori, nuovo capo della Scientifica.



Come si è trovata a entrare in corsa in questa fiction?

«Benissimo, perché facevano già parte del cast dei miei amici, come Margherita Vicario, Alessandro Sperduti e Angela Finocchiaro, e per questo mi sembrava già di farne parte. E poi ero molto felice di lavorare con Amendola: avrei dovuto recitare nel suo film, ma a novembre 2020 sono risultata positiva al Covid ed è saltato tutto».



Che personaggio è Elisa?

«Ha un grande intuito, ma è una pasticciona, maldestra e con una grande autoironia. Ma anche molto testarda, determinata, con una grande calma interiore».



Un personaggio nelle sue corde, insomma.

«Sì, anche se io adesso, dopo tanti ruoli brillanti, vorrei fare solo quelli drammatici: la comicità è più istintiva, mentre il dramma richiede più preparazione, più studio e per questo mi dà molta più soddisfazione».



Ce ne sono, all'orizzonte?

«Purtroppo no, anche i prossimi saranno brillanti: sta per uscire online La scoria infinita, un podcast con Pietro Sermonti tratto da un libricino molto divertente, e in autunno arriverà finalmente su Disney + Boris 4, un grandissimo ritorno a 15 anni dalla prima stagione, ci siamo divertiti un mondo a girarlo».



