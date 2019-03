Ultimo aggiornamento: 17:18

Il programma “”, condotto dasu Rai1 sarebbe aa causa degli alti costi e dei risultati non esultanti in termini di audience. Lavorrebbe sostituire la trasmissione, di Magnolia, con un prodotto realizzato internamente.A pesare sarebbero gli ascolti, come fa sapere: “Nel mirino – si legge sul sito - sarebbe finito il programma di Caterina Balivo che continua a ottenere ascolti deludenti. Lo spazio dalle 14 alle 15.40 è inchiodato da giorni al 12% di share, nonostante l'allungamento della durata e in alcuni casi la scomparsa del blocco pubblicitario dopo il Tg1 delle 13.30”.Un altro fattore i costi: “La trasmissione avrebbe costi molto importanti, di certo superiori al quiz Zero e Lode che occupava lo stesso slot orario nella scorsa stagione”.Per la Balivo comunque sarebbe comunque pronto un nuovo impegno: “Potrebbe trovare spazio alla domenica pomeriggio, non al posto di Mara Venier che, grazie ai risultati ottenuti, dovrebbe fare il bis. La conduttrice di Aversa potrebbe invece ottenere il posto di Cristina Parodi nella seconda parte pomeriggio festivo”.