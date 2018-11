Caterina Balivo e il suo primo romanzo, Gli uomini sono come le lavatrici, viaggio sentimentale da Napoli a Milano

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con. Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di, primo romanzo di Caterina Balivo, che ha deciso di cimentarsi con una delle sue passioni, la scrittura. La conduttrice napoletana aveva da poco lasciato gli studi Rai dove conduce il programma pomeridiano,, per incontrare i lettori del suo libro. "Servono molte più sedie, ci sono troppe persone in piedi" scherza la Balivo appena prende il microfono in mano "sedetevi, tant mio marito arriva più tardi. Ora depongo le armi e assumo il ruolo di scrittrice".Un romanzo che racconta le disavventure sentimentali (e non solo) di, una ragazza che lascia la sua Napoli per Milano, passando per Roma, dove troverà lavoro e l'amore. Forse. "Lara è alla ricerca dell'amore, perché nella vita si può decidere tutto, ma non quando arriva la persona giusta", dice la scrittrice. Ed i punti di contatto autobiografici tra la ragazza nella finzione romanzesca e Caterina Balivo appaiono evidenti. A partire dalla origini geografiche. Ma anche dalla voglia di ribellarsi, come scrive la conduttrice sul suo profilo Instagram. Ma se le storie di cuore, vanno e vengono, c'è un'amica che non abbandona mai la protagonista del romanzo, così come nessuna donna, la lavatrice.