Caterina Balivo e il post misterioso: «Ecco cos'è successo. Un'ora di paura con i bambini»

“Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte”, con questa frase in un post su Instagram Caterina Balivo ha scatenato la rete. Il misterioso messaggio ha fatto il giro del web, fra i social e le pagine dei giornali, tutti incuriositi dall’accaduto.Visto il bailamme creato, la stessa conduttrice ha voluto svelare gli eventi, alleggerendo anche un po’ la tensione dei suoi fan: “Ragazzi !!! Allora non è successo niente di grave per fortuna – ha scritto nei commenti al post sul social - Ma sarebbe potuto succedere perché con la mia amica e i bambini ci siamo persi poco prima della mezzanotte, su un promontorio con strada sterrata, stretta e a picco sul mare. Così per un’ora senza connessione al Gps e ai telefonini.Dovevamo mascherare tutto per non spaventare i bambini con noi .. ma si sa i bambini capiscono sempre tutto. Ora spero di non vedere titoli sul web strani perché così si genera solo disinformazione e preoccupazione. E aggiungo si manca anche di rispetto a chi davvero ha subito cose gravi e inattese. E qui fermo il dito perché dal 14 agosto tutti noi italiani ci sentiamo tristi delusi e meno sicuri 🙏”.