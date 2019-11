Vieni da Me, Caterina Balivo pazza di Antonio Cabrini: «Certo che eri veramente bello...»

A dare il fischio d’inizio di questo nuovo appuntamento con @vienidameRai il campione @antocabro ⚽🏆

Seguiteci e commentate in diretta con #vienidame ❤️ pic.twitter.com/qYg4siHFCW — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 7 novembre 2019

Giovedì 7 Novembre 2019, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai Mondiali in Messico nel 1982, allo studio di. L'ex calciatoreè stato ospite di, a cui ha raccontato alcuni interessanti aneddoti sulla sua carriera. L'ex difensore della, che sbagliò il rigore nella finale poi vinta con la Germania, ha raccontato di essere stato un vero e proprio sex symbol nei suoi anni d'oro: «Molte ragazze mi lanciavano addosso reggiseni, collanine, lettere. Una volta mi hanno strappato anche la camicia!».LEGGI ANCHEÈ dello stesso avviso Caterina Balivo , che sorridendo ha ammesso di fronte a Cabrini: «Certo che eri veramente bello, ti avrei fatto il filo anche io…». Il campione del mondo '82 ha rivelato di avere un gruppo Whatsapp con i suoi compagni di spedizione in Messico: «Commentiamo le notizie divertenti e poi ogni mattina "Buongiorno campioni del mondo! Come va?". Un Buongiornissimo caffè mondiale insomma».