E ora chi condurrà Detto Fatto? Sempre tra le pagine di Spy si legge: “Serena Rossi per gli impegni sui set dovrà rinunciare alla conduzione. Al suo posto è stato fatto il nome di Natasha Stefanenko, ma sono aperti ancora i provini: chissà se la 47enne russa arriverà al programma di Rai 2, sono state avvistate anche Lodovica Comello e Vladimir Luxuria“.



Per la Balivo un nuovo ruolo ancora tutto da trovare nel palinsesto Rai.

Un addio importante per il pomeriggio in tv della Rai., amata presentatrice di, è pronta a traslocare a Rai 1 lasciando il seguito programma del primo pomeriggio. La Balivo è dal 2013 la conduttrice del factual show del pomeriggio di Rai 2: come riporta il settimanale. La conduttrice napoletana era stata assegnata al timone di Portobello, la riedizione dello storico programma di Tortora che tornerà invece in prima serata con Antonella Clerici come padrona di casa.