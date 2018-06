Caterina Balivo contro Bianca Guaccero: ecco la sfida del pomeriggio Rai

di Ida Di Grazia

è stata la regina indiscussa del pomeriggio dicon. Dopo sei anni di successi la conduttrice trasloca su, stessa fascia oraria, ma con un programma completamente nuovo dal titoloA raccogliere la sua eredità su Rai 2 c'è, per una sfida tutta in casa.Dal 10 settembre fino a fine maggio a partire dalle 14, la Balivo terrà compagnia il pubblico per 189 con un programma che intende ispirarsi come adattamento al” il talk-show televisivo “Made in USA” che dal 2003 ad oggi ha vinto 36 "Daytime Emmy Awards" e che mette in scena interviste con celebrità e persone del pubblico, monologhi comici della conduttrice eesibizioni musicali.Nel corso della puntata si alterneranno interviste, giochi con il pubblico in studio e con il pubblico a casa, attualità, repertorio, approfondimenti, clip, storie sorprendenti sia di personaggi famosi sia di gente comune. Il programma che andrà in onda dagli studi Rai Dear di Roma, è realizzato in collaborazione con Magnolia. La regia è di Sabrina Busiello.