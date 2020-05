Caterina Balivo, Anna Valle si commuove in diretta a Vieni da me: «È morto...» La storia su Leggo

di Emiliana Costa

Sule ultime novità.Oggi, l'attrice ex Miss Italia è stata ospite in collegamento dalla sua casa di Vicenza.ha ripercorso la sua carriera, dalla vittoria del celebre concorso di bellezza ai tanti successi come interpreteParlando della sua prima esperienza importante sul set, l'attrice ha citato la fiction Commesse e ha ricordato commossa il regista Giorgio Capitani, scomparso nel 2017 all'età di 90 anni. «Giorgio non c'è più e vorrei ricordarlo. Devo a lui e a Edwige Fenech (produttrice della serie, ndr) il fatto di essere diventata un'attrice. In quei sei mesi di lavorazione, Giorgio mi ha insegnato tanto e mi ha dato tanta fiducia. Io avevo solo 22 anni e da lì è partito tutto».Poiha parlato della didattica digitale ai tempi del covid e del programma di Save The Children a tutela dei bimbi meno fortunati: «Non sappiamo quanto durerà ancora la didattica a distanza. Tutti i bambini devono avere la stessa possibilità di continuare a studiare».