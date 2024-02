Castello delle Cerimonie, lo staff prosegue nonostante la confisca: «Eventi ogni giorno, nessuna disdetta ma servono risposte»

di Fiorangela D'Amora

State ricevendo tante disdette?

«Assolutamente no, le persone che scelgono la Sonrisa si fidano di noi, del nostro lavoro. Rispondo al telefono o li accolgo di persona e spiego loro, assieme a Danilo e Francesco, gli altri addetti alla reception, che vogliamo proseguire, che faremo di tutto per restare e che per ora la situazione può cambiare giorno dopo giorno».

Davvero credete che possa cambiare?

«Se c'è anche una sola possibilità di proseguire qui vogliamo valutarla. Ovviamente nessuno di noi è esperto e tantomeno in grado di avanzare ipotesi. Ci affidiamo alle autorità che possano pensare per noi una prospettiva che sia seria e concreta. Chiediamo garanzie».

Non pensate di poter cambiare e magari cercare qualche altro imprenditore che vi possa accogliere sempre nel campo della ristorazione?

«Non possiamo entrare nel merito di tutto ciò che c'è attorno a questa decisione, ma di certo posso dire a nome di tutti i mei colleghi e degli altri lavoratori stagionali e non, che vogliamo proseguire all'interno della Sonrisa, non altrove».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 16:56

